L’altra sera ho rivisto Sarri. Non è cambiato di una virgola, pensa a stare ancora con uno così… (Di lunedì 5 settembre 2022) – L’altra sera ho rivisto Maurizio. – Ma Maurizio chi? Quel Maurizio, dici? – Sì. – Ti ha visto? Ha visto che l’hai visto? Che ha fatto? – Per un attimo, anche due. Te lo ricordi quello sguardo inclinato sopra le lenti scivolose… – E come no: il corruccio dell’uomo che non le manda mica a dire. – Eh quello. Non è cambiato di una virgola. – Che cosa… – Ma niente… blaterava che la Lazio sta sui coglioni agli arbitri. Secondo me ce l’aveva con Piccinini e Valeri. – ancora? – Come gli stavamo sui coglioni noi, te lo ricordi? Pure la Juve ad un certo punto… Disse che alla Juve 12 rigori così non li avevano mai fischiati. Aspettavano lui. Era il 2020, la gente aveva altro da fare che starlo a sentire. – Invece tu no eh? Non hai mai smesso di pensarci… – Non cominciare col ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) –hoMaurizio. – Ma Maurizio chi? Quel Maurizio, dici? – Sì. – Ti ha visto? Ha visto che l’hai visto? Che ha fatto? – Per un attimo, anche due. Te lo ricordi quello sguardo inclinato sopra le lenti scivolose… – E come no: il corruccio dell’uomo che non le manda mica a dire. – Eh quello. Non èdi una. – Che cosa… – Ma niente… blaterava che la Lazio sta sui coglioni agli arbitri. Secondo me ce l’aveva con Piccinini e Valeri. –? – Come gli stavamo sui coglioni noi, te lo ricordi? Pure la Juve ad un certo punto… Disse che alla Juve 12 rigori così non li avevano mai fischiati. Aspettavano lui. Era il 2020, la gente aveva altro da fare che starlo a sentire. – Invece tu no eh? Non hai mai smesso dirci… – Non cominciare col ...

FBiasin : #Inzaghi l’altra sera ha certamente commesso degli errori, ma che da 48 ore chiunque si senta in dovere di spiegarg… - napolista : L’altra sera ho rivisto #Sarri. Non è cambiato di una virgola, pensa a stare ancora con uno così… E’ l’ex che si r… - classe_tumblr : @_savox mi hanno costretto a guardarlo in italiano l'altra sera e ho rosicato porcodio - SignorShark : @GiovaB95 Questo per me è il gol peggiore che han preso l’altra sera, perché era veramente un 8 contro 3 (in quattr… - lostthemoth : Appena sveglia e già mia madre mi ha obbligato a pulire casa perché non lo fa nessuno e ritorniamo allo sfogo che h… -