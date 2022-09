L’accordo Salvini-Mosca: ecco cosa c’è dietro alle posizioni leghiste in campagna elettorale (Di lunedì 5 settembre 2022) Il patto siglato con il partito di Putin è tuttora in vigore: «Le parti promuovono la cooperazione economica» Leggi su lastampa (Di lunedì 5 settembre 2022) Il patto siglato con il partito di Putin è tuttora in vigore: «Le parti promuovono la cooperazione economica»

LaStampa : L’accordo Salvini-Mosca: ecco cosa c’è dietro alle posizioni leghiste in campagna elettorale - CordelGiorno : Il quotidiano La Stampa svela l’accordo aveva durata quinquennale, quindi fino allo scorso marzo, ma si è rinnovato… - Nicco60976267 : @PBerizzi Visto che lei è un giornalista, sicuramente avrà visto l'intervento di Salvini a Cernobbio. Io non sono d… - Stelladiana101 : RT @kuliscioff: L'accordo tra Lega e Russia Unita, il partito di Putin, è stato tacitamente rinnovato lo scorso marzo, un mese dopo l'aggre… - MgraziaT : RT @gianca7871: Vero che si è rinnovato tacitamente. Tuttavia, l'art 10 prevede che 'Il presente accordo non è legalmente vincolante ed è s… -