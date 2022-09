La Russia ha deciso: “Stop al gas se non togliete le sanzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo il Cremlino, le forniture di gas della Russia all’Europa non riprenderanno completamente fino a quando l'”Occidente collettivo” non rimuoverà le sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, ha accusato le sanzioni di UE, Regno Unito e Canada per la mancata fornitura di gas da parte della Russia attraverso il principale gasdotto Nord Stream 1. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai paesi occidentali contro il nostro paese e diverse società”, ha affermato Peskov, secondo l’agenzia di stampa Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio.” I commenti di Peskov sono stati la richiesta più dura mai del Cremlino che l’UE annulli le ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo il Cremlino, le forniture di gas dellaall’Europa non riprenderanno completamente fino a quando l'”Occidente collettivo” non rimuoverà lecontro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, ha accusato ledi UE, Regno Unito e Canada per la mancata fornitura di gas da parte dellaattraverso il principale gasdotto Nord Stream 1. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delleintrodotte dai paesi occidentali contro il nostro paese e diverse società”, ha affermato Peskov, secondo l’agenzia di stampa Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio.” I commenti di Peskov sono stati la richiesta più dura mai del Cremlino che l’UE annulli le ...

ItaliaViva : Due considerazioni di @matteorenzi ieri sera a #ZonaBianca: 1? una volta deciso per le #sanzioni alla #Russia si… - gparagone : Dopo aver costruito una dipendenza dalla #Russia adesso creiamo di colpo un altro contenitore. Abbiamo deciso di f… - DANZAMPY : RT @ItaliaViva: Due considerazioni di @matteorenzi ieri sera a #ZonaBianca: 1? una volta deciso per le #sanzioni alla #Russia si tiene tu… - EnricoFaraboll1 : Non potendo sconfiggere sul piano politico e geopolitico la Russia, lo stato profondo internazionale ha deciso di e… - PillaPaladini : RT @ItaliaViva: Due considerazioni di @matteorenzi ieri sera a #ZonaBianca: 1? una volta deciso per le #sanzioni alla #Russia si tiene tu… -