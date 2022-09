La (rischiosa) strategia algerina di Macron (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si arresta l’iperattivismo di Emmanuel Macron nel Mediterraneo. Giovedì scorso, il presidente francese si è recato in visita in Algeria, dove ha incontrato l’omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. “Abbiamo un passato comune complesso e doloroso, che a volte ci ha impedito di guardare al futuro”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo. Una visita, la sua, che –secondo Tebboune– sarebbe stata foriera di “risultati incoraggianti”. In particolare, il presidente algerino ha auspicato “nuove prospettive di partenariato e cooperazione con la Francia”. I due leader hanno tra l’altro discusso di Libia, Sahel e Sahara occidentale. Dopo aver consolidato i rapporti con Egitto e Arabia Saudita, Macron volge ora la sua attenzione all’Algeria: Paese con cui la Francia aveva avuto delle significative tensioni diplomatiche lo scorso autunno. Ora, il punto è capire ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si arresta l’iperattivismo di Emmanuelnel Mediterraneo. Giovedì scorso, il presidente francese si è recato in visita in Algeria, dove ha incontrato l’omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. “Abbiamo un passato comune complesso e doloroso, che a volte ci ha impedito di guardare al futuro”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo. Una visita, la sua, che –secondo Tebboune– sarebbe stata foriera di “risultati incoraggianti”. In particolare, il presidente algerino ha auspicato “nuove prospettive di partenariato e cooperazione con la Francia”. I due leader hanno tra l’altro discusso di Libia, Sahel e Sahara occidentale. Dopo aver consolidato i rapporti con Egitto e Arabia Saudita,volge ora la sua attenzione all’Algeria: Paese con cui la Francia aveva avuto delle significative tensioni diplomatiche lo scorso autunno. Ora, il punto è capire ...

desertofreddo : @lewh4milton eh lo so ma la strategia è rischiosa comunque, ce la stiamo davvero giocando tantissimo - XianoRock73 : @paolostallone66 È vero, proprio questa particolarità della stagione '22-23 intendevo evidenziare come base di ques… - BactGrnt_ : @emahprivata @PaiEstimator @hortomvso 'torniamo a vincere -> ci danno più soldi -> ripaghiamo i debiti senza crolla… - fosforilazione : immagina fare una strategia rischiosa per recuperare UN (1) punto quando sei dietro al tuo avversario di quasi 100… - FGiombolini : Stagione 2021/2022: #Pogba , minuti giocati 1782 #Paredes , minuti giocati 1246 #Dimaria, minuti giocati 1912 Fare… -