La Repubblica: solo Sampdoria, Monza e Spezia tirano in porta meno della Juve (Di lunedì 5 settembre 2022) “Magari fa bene Allegri a svilire la trasferta di Parigi («A essere realisti, la partita più importante è quella con il Benfica») perché il confronto tra un Psg di routine e Juve rischia di essere impietoso”. Lo scrivono Emanuele Gamba e Franco Vanni su La Repubblica, commentando le parole del tecnico della Juventus dopo il pareggio con la Fiorentina. “Allegri, per non sbagliarsi, tara il suo girone sul Benfica, come fosse già rassegnato alla lotta per il secondo posto”. In effetti, continuano, i numeri dimostrano che “il livello di produttività della Juve è da bassissima classifica: solo Sampdoria, Monza e Spezia tirano di meno in porta, nessuno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) “Magari fa bene Allegri a svilire la trasferta di Parigi («A essere realisti, la partita più imnte è quella con il Benfica») perché il confronto tra un Psg di routine erischia di essere impietoso”. Lo scrivono Emanuele Gamba e Franco Vanni su La, commentando le parole del tecnicontus dopo il pareggio con la Fiorentina. “Allegri, per non sbagliarsi, tara il suo girone sul Benfica, come fosse già rassegnato alla lotta per il secondo posto”. In effetti, continuano, i numeri dimostrano che “il livello di produttivitàè da bassissima classifica:diin, nessuno ...

