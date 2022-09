La “punta di diamante” Pd confessa: “Il mio obiettivo è perdere” (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi “mi faccia il piacere”, Carlo Cottarelli. Qualche settimana fa il leader del Pd, Enrico Letta, convoca i giornalisti in conferenza stampa per presentare “la punta di diamante” della coalizione a guida dem. Il candidato in questione si chiama Cottarelli, il “tecnico” (ora smetterà di esserlo?) chiamato da Mattarella a guidare il governo quando le elezioni erano state vinte dal centrodestra. Quisquilie. Cottarelli, dicevamo, è il diamante allo stato grezzo, il centravanti dem, quello cui Letta voleva dare “molta visibilità”. Ecco, il Pd e +Europa lo hanno candidato nel collegio uninominale di Mantova-Cremona e per sicurezza pure capolista a Milano (tanto per non rischiare). E lui come ricambia? Così: confessando di aver già perso ancor prima di iniziare la battaglia. E di non volerci neppure provare. Intervistato ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi “mi faccia il piacere”, Carlo Cottarelli. Qualche settimana fa il leader del Pd, Enrico Letta, convoca i giornalisti in conferenza stampa per presentare “ladi” della coalizione a guida dem. Il candidato in questione si chiama Cottarelli, il “tecnico” (ora smetterà di esserlo?) chiamato da Mattarella a guidare il governo quando le elezioni erano state vinte dal centrodestra. Quisquilie. Cottarelli, dicevamo, è ilallo stato grezzo, il centravanti dem, quello cui Letta voleva dare “molta visibilità”. Ecco, il Pd e +Europa lo hanno candidato nel collegio uninominale di Mantova-Cremona e per sicurezza pure capolista a Milano (tanto per non rischiare). E lui come ricambia? Così:ndo di aver già perso ancor prima di iniziare la battaglia. E di non volerci neppure provare. Intervistato ...

