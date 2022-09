La pillola contraccettiva maschile sembra sicura ed efficace (Di lunedì 5 settembre 2022) I risultati della sperimentazione sono stati presentati alla conferenza annuale della società americana di endocrinologia Leggi su wired (Di lunedì 5 settembre 2022) I risultati della sperimentazione sono stati presentati alla conferenza annuale della società americana di endocrinologia

il_bartender : RT @etexsurge: @disinformatico @il_bartender @nequenecatque 'evitare forme di contraccezione pesanti per il partner' Sta forse insinuando… - tiziodesio : RT @etexsurge: @disinformatico @il_bartender @nequenecatque 'evitare forme di contraccezione pesanti per il partner' Sta forse insinuando… - etexsurge : @disinformatico @il_bartender @nequenecatque 'evitare forme di contraccezione pesanti per il partner' Sta forse in… - doveecomemicuro : #Procontro della pillola #contraccettiva: uno dei metodi utilizzati più efficaci per il controllo delle nascite. La… - EInformazione : Pillola anticoncezionale: i 5 pro e i 5 contro spiegati dall’esperta La pillola contraccettiva è uno dei metodi uti… -

Pillola anticoncezionale: pro e contro Nostrofiglio La Sardegna agli ultimi posti per uso del Viagra e primi per la pillola In Sardegna non si usa tanto il Viagra e detiene il primato per l'uso della pillola contraccettiva. Lo svela uno studio dell'Aifa ... Papa Luciani, oggi la beatificazione. I 33 giorni da pontefice, la morte improvvisa: il ritratto Oggi papa Giovanni Paolo I viene proclamato beato: il ritratto di un uomo il cui pontificato durò lo spazio di un mattino, ma entrò nel cuore dei fedeli ... In Sardegna non si usa tanto il Viagra e detiene il primato per l'uso della pillola contraccettiva. Lo svela uno studio dell'Aifa ...Oggi papa Giovanni Paolo I viene proclamato beato: il ritratto di un uomo il cui pontificato durò lo spazio di un mattino, ma entrò nel cuore dei fedeli ...