“La perfezione assoluta” Chiara Ferragni sempre più sensuale | le foto in intimo stordiscono tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022)ha letteralmente tolto il respiro a milioni di italiani. Si è infatti presentata ine lepubblicate sul suo profilo sono spopolate da un momento all’altro. Ha sia postato direttamente che dato vita ad Instagram stories bellissime. Per l’esattezza, entrando maggiormente nei particolari, la moglie di Fedez si è recata nella capitale Roma e qui ha sfoderato tutta la sua sensualità con alcune immagini destinate davvero a rendere incandescente l’atmosfera dei suoi fan. Probabilmente un debole di cuore non potrebbe osservare questa spettacolare visione diin. Non è la prima volta comunque che postasimili. Meno di un mese fa si è messa in Senza veli. Nudo tra virgolette perché in realtà ...