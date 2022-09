“La passeggiata” agli Oscar: il corto ammesso alla selezione ufficiale (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCardito (Na) – Dopo i riconoscimenti ricevuti, come la Menzione d’onore al Tokyo Film Festival, il Cavallo d’Oro come Best international short film al Golden Horse India e il premio come Best Italian Short Movie al Robinson Film Awards e la partecipazione in corso a festival internazionali, finalista per la miglior regia all’Oniros Festival di New York e al Cannes World Film Festival, alla selezione ufficiale per il David di Donatello, arriva per ‘La passeggiata’, l’ammissione alla selezione per il più importante dei premi cinematografici, gli Oscar Academy come miglior corto. Diretto da Alessandro Derviso, prodotto da Arcangelo del Vecchio, per ADV Production, sceneggiatura di Francesco Cesareo, con Giacomo Rizzo e Angelo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCardito (Na) – Dopo i riconoscimenti ricevuti, come la Menzione d’onore al Tokyo Film Festival, il Cavallo d’Oro come Best international short film al Golden Horse India e il premio come Best Italian Short Movie al Robinson Film Awards e la partecipazione in corso a festival internazionali, finalista per la miglior regia all’Oniros Festival di New York e al Cannes World Film Festival,per il David di Donatello, arriva per ‘La’, l’ammissioneper il più importante dei premi cinematografici, gliAcademy come miglior. Diretto da Alessandro Derviso, prodotto da Arcangelo del Vecchio, per ADV Production, sceneggiatura di Francesco Cesareo, con Giacomo Rizzo e Angelo ...

