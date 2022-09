La partita elettorale si gioca sulla credibilità | la vera urgenza è il caro-energia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 settembre 2022) I dati delle ultime ore sul sentiment degli italiani rispetto alla campagnadanno molte risposte e spiegano due fenomeni in particolare, ovvero: il rapporto di fiducia tra elettori e politica, da un lato, e l'affermazione di alcune leadership, dall'altro. L'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli indica con precisione le priorità degli italiani: in cima alla lista quella di contenere l'aumento del prezzo delle bollette, dei beni di consumo (49% per entrambe), poi la riduzione del livello di disoccupazione (43%), l'aumento di salari e pensioni (42%). Seguono il contenimento del prezzo del carburante, la riduzione delle tasse sino ad arrivare al miglioramento delle infrastrutture, alla crescita demografica, la cresciuta culturale tra i giovani e l'armonia tra le classi sociali. Roba da «Paese reale» verrebbe da dire. Si perché questi numeri confermano la ...