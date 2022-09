“La parabola di Antigone” alla XXXVII rassegna del Teatro dei Barbuti

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo il rinvio per il maltempo, Giovedì 8 settembre, alle ore 22.00, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, nell’ambito dellaedizione dellaestiva diFestival”, per “Foglie di– miti del mondo antico”, va in scena “Ladi” di Anna Rotunno, con Paola Senatore, per la regia di Andrea Carraro. Con lo stesso biglietto, prima dello spettacolo alle ore 21, con partenza dinanzi alle scale del Duomo di Salerno, si potrà partecipare ad una visita guidata nel centro storico della città (10 euro visita + spettacolo teatrale). Dall’sofocleadi. ...

ilmattino.it

Giovedì 11 agosto, per Foglie di teatro - miti del mondo antico, va in scena "Ladi"; di Anna Rotunno, con Paola Senatore, per la regia di Andrea Carraro. Venerdì 12 agosto, per ...Giovedì 11 agosto, per Foglie di teatro - miti del mondo antico, va in scena "Ladi"; di Anna Rotunno, con Paola Senatore, per la regia di Andrea Carraro. Venerdì 12 agosto, per ... “Barbuti Festival” presenta “La parabola di Antigone”, una tragedia senza tempo