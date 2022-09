La nuova Costituzione cilena è stata bocciata (Di lunedì 5 settembre 2022) Al referendum ha vinto nettamente il “no”: resterà quindi in vigore quella attuale, approvata durante la dittatura di Pinochet Leggi su ilpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Al referendum ha vinto nettamente il “no”: resterà quindi in vigore quella attuale, approvata durante la dittatura di Pinochet

Agenzia_Ansa : La bozza di Costituzione messa a punto in Cile in un anno di lavoro ha ricevuto una sonora bocciatura nel referendu… - repubblica : Il Cile boccia la nuova Costituzione, resta in vigore quella di Pinochet: il Paese a rischio caos [di Elena Basso] - Corriere : Cile, stop alla nuova Costituzione: resta in vigore quella di Pinochet. Rischio caos per il presidente Boric - anis_epis : Cile, proteste dopo il no alla nuova Costituzione: scontri con pietre e bastoni, la polizia insegue i manifestanti… - PiLu975 : @PiovascoRondo la campagna x il rechazo ovviamente è stata molto forte spinta molto anche da media etc la proposta… -