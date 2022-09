La NASA sospende i tentativi di lancio di Artemis I. Se ne riparla a fine mese, forse ottobre (Di lunedì 5 settembre 2022) Due le opzioni possibili per riparare la perdita di idrogeno liquido nel sistema di rifornimento dello stadio principale dell'SLS: tentare di cambiare la guarnizione sulla piattaforma di lancio, oppure riportare il tutto nell'hangar di assemblaggio. Ma il tempo stringe.... Leggi su dday (Di lunedì 5 settembre 2022) Due le opzioni possibili per riparare la perdita di idrogeno liquido nel sistema di rifornimento dello stadio principale dell'SLS: tentare di cambiare la guarnizione sulla piattaforma di, oppure riportare il tutto nell'hangar di assemblaggio. Ma il tempo stringe....

Digital_Day : La NASA rinuncia a sfruttare i restanti slot di questa finestra di lancio. La prossima si apre il 19 settembre, ma… - Marchet28717147 : RT @ManfrediPotenti: ??ANSA - #Nasa sospende spedizione: 'Inutile andare di nuovo sulla #Luna: #Conte non ci crede, #Letta è già su #Marte.… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: ??ANSA - #Nasa sospende spedizione: 'Inutile andare di nuovo sulla #Luna: #Conte non ci crede, #Letta è già su #Marte.… - tvsvizzera : La NASA sospende il lancio del nuovo razzo che avrebbe aperto la strada al ritorno sul satellite della Terra. A fer… - FabryWrath : RT @ManfrediPotenti: ??ANSA - #Nasa sospende spedizione: 'Inutile andare di nuovo sulla #Luna: #Conte non ci crede, #Letta è già su #Marte.… -