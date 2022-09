La lettera di Giorgia Meloni su donne e diritti: «La sinistra con il Ddl Zan distrugge il materno» (Di lunedì 5 settembre 2022) «Per aiutare le donne a farcela bisogna smantellare le penalità che le appesantiscono e non concedere loro qualche strapuntino». In una lettera inviata al Corriere della Sera la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni interviene sui diritti delle donne. E spiega di essere diffidente verso concessioni di posti o quote da parte di leader maschi perché le donne hanno una forza autonoma che va liberata dagli impacci ma non umiliata. Poi si chiede cosa la sinistra voglia per le donne, e dice che questo si è visto con il Ddl Zan: «Appiattimento della differenza sessuale, nuovo modello patriarcale che le fa scomparire e distrugge il materno». Secondo Meloni «per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) «Per aiutare lea farcela bisogna smantellare le penalità che le appesantiscono e non concedere loro qualche strapuntino». In unainviata al Corriere della Sera la presidente di Fratelli d’Italiainterviene suidelle. E spiega di essere diffidente verso concessioni di posti o quote da parte di leader maschi perché lehanno una forza autonoma che va liberata dagli impacci ma non umiliata. Poi si chiede cosa lavoglia per le, e dice che questo si è visto con il Ddl Zan: «Appiattimento della differenza sessuale, nuovo modello patriarcale che le fa scomparire eil». Secondo«per la ...

