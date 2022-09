La frecciata di Capello a Sarri sugli arbitri: 'Torti alla Lazio? Faccia i nomi' (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA - Al termine della gara tra Lazio e Napoli , Maurizio Sarri ha tuonato contro le decisioni dell'arbitro Sozza e si è lamentato del comportamento della classe arbitrale nei confronti dei ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA - Al termine della gara trae Napoli , Maurizioha tuonato contro le decisioni dell'arbitro Sozza e si è lamentato del comportamento della classe arbitrale nei confronti dei ...

LALAZIOMIA : La frecciata di Capello a Sarri sugli arbitri: 'Torti alla Lazio? Faccia i nomi' - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ???? #Juventus, parla #Capello dopo #FiorentinaJuventus e in vista di #PSGJUVE ?? Non è mancata la frecciata ad #Allegr… - serieAnews_com : ???? #Juventus, parla #Capello dopo #FiorentinaJuventus e in vista di #PSGJUVE ?? Non è mancata la frecciata ad… -