La fotografa Paola Gallo Balma morta durante un’escursione in montagna: aveva 41 anni (Di lunedì 5 settembre 2022) Tragedia in Valle d’Aosta. La fotografa 41enne Paola Gallo Balma, vincitrice di numerosi premi e originaria di Rivarolo Canavese (Torino), ha perso la vita in un incidente in montagna. Ad allertare i soccorsi un amico, che non l’ha più vista tornare a valle dopo un’escursione sul Corno Bussola. Una gita non impossibile complicata, però, da alcune nuvole basse che avrebbero reso difficile individuare il sentiero. Nella giornata di ieri, inoltre, una turista ceca di 42enni è deceduta durante la scalata dell’Ortes. Pochi minuti dopo l’alba, la donna stava salendo verso la vetta (a 3905 metri di quota) quando, nei pressi di Forcella Coston di dentro, ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per circa cento metri. A dare l’allarme è stato un compagno di cordata, ma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Tragedia in Valle d’Aosta. La41enne, vincitrice di numerosi premi e originaria di Rivarolo Canavese (Torino), ha perso la vita in un incidente in. Ad allertare i soccorsi un amico, che non l’ha più vista tornare a valle doposul Corno Bussola. Una gita non impossibile complicata, però, da alcune nuvole basse che avrebbero reso difficile individuare il sentiero. Nella giornata di ieri, inoltre, una turista ceca di 42enni è decedutala scalata dell’Ortes. Pochi minuti dopo l’alba, la donna stava salendo verso la vetta (a 3905 metri di quota) quando, nei pressi di Forcella Coston di dentro, ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per circa cento metri. A dare l’allarme è stato un compagno di cordata, ma, ...

