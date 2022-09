"La Ferrari? Neanche nella Formula 2". Chi umilia così Binotto e la Rossa (Di lunedì 5 settembre 2022) “Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop”. Parole che fanno male, quelle di Nico Rosberg, non soltanto perché arrivano da un autorevole addetto ai lavori, ma anche e soprattutto perché purtroppo si avvicinano parecchio alla verità. I trionfi di inizio stagione sono un ricordo lontanissimo: la Ferrari ha letteralmente consegnato il Mondiale alla Red Bull. Verstappen sta correndo da fenomeno quale è, ma la scuderia di Maranello ha finora fatto di tutto per aiutarlo a riconfermarsi campione: ormai non c'è un Gran Premio in cui la Ferrari non commette un errore grave che compromette la gara dei propri piloti. Mattia Binotto è sempre più nel mirino delle critiche, eppure per il team principal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Anche le squadre di2 o di3 fanno un lavoro migliore dellaper quanto riguarda la strategia e i pit-stop”. Parole che fanno male, quelle di Nico Rosberg, non soltanto perché arrivano da un autorevole addetto ai lavori, ma anche e soprattutto perché purtroppo si avvicinano parecchio alla verità. I trionfi di inizio stagione sono un ricordo lontanissimo: laha letteralmente consegnato il Mondiale alla Red Bull. Verstappen sta correndo da fenomeno quale è, ma la scuderia di Maranello ha finora fatto di tutto per aiutarlo a riconfermarsi campione: ormai non c'è un Gran Premio in cui lanon commette un errore grave che compromette la gara dei propri piloti. Mattiaè sempre più nel mirino delle critiche, eppure per il team principal ...

NescioNomen999 : @beppe9346 @GiulyDuchessa Peso politico equivalente allo ZERO. La Ferrari è una squadra di pischelli che non sanno… - DoctorMaurinho : @selfdistructio3 @michele_geraci Questa me la segno ???????? meglio un mutuo al 10% su 100k che 3% su 300k. È come dire… - giangi20l : Oh @Official__Famo ma sta gestione medica del caso Pogba. Neanche fossero in Ferrari oh - mkvland : @ColpogobboYtube Sembrano quei fessi della Ferrari che non imbroccano una strategia neanche per sbaglio. A questo p… - Massimoizz : @juanito92x Neanche la Ferrari fa ste strategie -