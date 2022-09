La Ferrari cambia volto: ecco quando fu acquistata da Agnelli (Di lunedì 5 settembre 2022) La Ferrari è uno dei marchi più importanti al mondo, per questo motivo è sempre stata molto richiesta e ambita dai grandi compratori. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Ferrari sia il marchio più importante al mondo da un punto di vista automobilistico, con il Cavallino Rampante che era partito davvero dal basso semplicemente da una piccola officina di Maranello e da un sogno di uno dei grandi geni della storia, ma a un certo punto c’è stato un grosso cambiamento. AdobeIl caso legato al mondo della Ferrari è uno di quelli più sensazionali che si siano mai visti nella storia, perché alla fine non c’erano assolutamente le caratteristiche e possibilità per poter arrivare dove siamo arrivati oggi. Il sogno di Enzo Ferrari era sempre stato quello di poter dare al mondo una delle più importanti ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Laè uno dei marchi più importanti al mondo, per questo motivo è sempre stata molto richiesta e ambita dai grandi compratori. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che lasia il marchio più importante al mondo da un punto di vista automobilistico, con il Cavallino Rampante che era partito davvero dal basso semplicemente da una piccola officina di Maranello e da un sogno di uno dei grandi geni della storia, ma a un certo punto c’è stato un grossomento. AdobeIl caso legato al mondo dellaè uno di quelli più sensazionali che si siano mai visti nella storia, perché alla fine non c’erano assolutamente le caratteristiche e possibilità per poter arrivare dove siamo arrivati oggi. Il sogno di Enzoera sempre stato quello di poter dare al mondo una delle più importanti ...

BenedettoDiego : @lesmo27 Caro #Leclerc , cambia squadra fino a che sei in tempo. #Ferrari - enricopirina : @alice18067777 @MarianoFroldi Con Ferrari può vincere solo se cambia dirigenza e soprattutto che la F1 levi quel ma… - ariel_p : RT @CallBi: @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Cambia la guida della Scuderia Ferrari !!! Sabotano la squadra. - beppe9346 : @RobChinchero Perché non fate le domande giuste alla Ferrari ? Chi volete prendere in giro? Macchine identiche pre… - CallBi : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Cambia la guida della Scuderia Ferrari !!! Sabotano la squadra. -