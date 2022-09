La decisione russa | “Le forniture di gas riprenderanno solo se togliete le sanzioni”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – “Volete il nostro gas?se cile”. E’ quanto fatto sapere oggi dal Cremlino. Senza girarci troppo intorno, stavolta la Russia va dritta al punto e spiega a cosa sono dovuti i fantomatici, quanto improvvisi, guasti ai gasdotti annunciati più volte nelle scorse settimane. In particolare quelli al Nord Stream 1 che “continueranno fino alla revoca delleche impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto”. A dichiararlo è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Interfax. Mosca: “Vi daremo il gasse revocate le” L’agenziariporta la domanda fatta a Peskov, e cioè se sia possibile sostenere che la questione del pompaggio del gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 dipenda del tutto dalle ...

