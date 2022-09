La crisi prosciuga le piscine “Molte chiuderanno” | le bollette sono insostenibili

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 settembre 2022) «Centinaia di, e di associazioni sportive dilettantistiche in generale, rischiano di chiudere a causa del caro-. Il Decreto Aiuti 2, che il governo varerà nei prossimi giorni, dovrà contenere, accanto a quelle previste per famiglie e imprese, misure importanti ed efficaci per il mondo dello sport». Il grido d'allarme arriva da Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera e presidente della Federazione Italiana Nuoto, fresca di 67 medaglie conquistati agli Europei di Roma (che l'Italia ha stravinto) e del terzo posto assoluto, con 22 medaglie, dietro ai colossi Stati Uniti e Cina, ai precedenti Mondiali di Budapest. «Madue anni che lancio il grido d'allarme per denunciare come laabbia mandato in agonia il mondo dello sport dilettantistico - spiega Barelli - eppure tra i partiti ho ...