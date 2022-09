La corsa a due per palazzo Chigi tra gli ostacoli del caro energia e il Pnrr (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - A tre settimane dal voto, si infuoca il confronto fra le forze politiche, mentre il governo è impegnato a mettere a punto le misure per fare fronte sul caro energia. L'obiettivo è quello di arrivare entro la settimana a un provvedimento contro il caro bollette, un intervento "corposo e importante" per dare "sostegno alle famiglie e alle imprese", come spiega Roberto Speranza. Un intervento tanto più importante dopo lo stop al flusso dal gasdotto Nord Stream deciso da Gazprom, il colosso controllato da Mosca. Per venerdì è prevista una riunione straordinaria dei ministri dell'energia dell'Eurozona proprio sul tema dei prezzi dell'elettricità. In questo scenario, la corsa è sempre fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, con il gruppo degli inseguitori guidato da Lega e M5s, stando almeno ai sondaggi. ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - A tre settimane dal voto, si infuoca il confronto fra le forze politiche, mentre il governo è impegnato a mettere a punto le misure per fare fronte sul. L'obiettivo è quello di arrivare entro la settimana a un provvedimento contro ilbollette, un intervento "corposo e importante" per dare "sostegno alle famiglie e alle imprese", come spiega Roberto Speranza. Un intervento tanto più importante dopo lo stop al flusso dal gasdotto Nord Stream deciso da Gazprom, il colosso controllato da Mosca. Per venerdì è prevista una riunione straordinaria dei ministri dell'dell'Eurozona proprio sul tema dei prezzi dell'elettricità. In questo scenario, laè sempre fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, con il gruppo degli inseguitori guidato da Lega e M5s, stando almeno ai sondaggi. ...

Supersonick_ : RT @AngelOne_: Il calcio, in generale, va verso sempre più tecnica e gioventù per una corsa fatta bene. L’Inter ahimè va verso l’opposto e… - terzo_joy : RT @AngelOne_: Il calcio, in generale, va verso sempre più tecnica e gioventù per una corsa fatta bene. L’Inter ahimè va verso l’opposto e… - Light1908 : RT @AngelOne_: Il calcio, in generale, va verso sempre più tecnica e gioventù per una corsa fatta bene. L’Inter ahimè va verso l’opposto e… - endlessblackblu : RT @AngelOne_: Il calcio, in generale, va verso sempre più tecnica e gioventù per una corsa fatta bene. L’Inter ahimè va verso l’opposto e… - aammaturo : RT @AngelOne_: Il calcio, in generale, va verso sempre più tecnica e gioventù per una corsa fatta bene. L’Inter ahimè va verso l’opposto e… -