La Cina ha fatto volare il primo drone a energia solare

ladyonorato : 'La Russia farà parte del blocco eurasiatico, con la Cina alla testa e ostile all'Occidente'. Bell’affare ha fatto… - LaVeritaWeb : Rallentata la catena logistica con le serrate e fatto scorta di materie prime, Pechino svaluta la moneta per inonda… - buitre97148061 : @carmelodipaola Comunque la si pensi se veramente il problema della Russia era il bene degli abitanti del Donbass s… - iucci_gabriella : RT @fenice_risorta: Giusto x sapere, che fine hanno fatto gli accordi, con la Cina, tanto strombazzati, @GiuseppeConteIT, gli abbiamo vend… - OrchestratiBen : @PanPanVittoria @Val1Rosa @borghi_claudio @stefanogamba532 Tipo? Uscire dall'UE e correre a fare l'amore ne sedere… -

A spaventare gli investitori sono stati i nuovi lockdown in, l'assenza del faro di Wall Street,... Peraltro, il Cremlino hasapere che le forniture non riprenderanno completamente fino a ......l'esercito della, che in un video ha mostrato radar 3D montati a parete, palloni da ricognizione semoventi, cani robot da combattimento ed esoscheletri in azione. Lo dimostra anche il...Il G7 vuole introdurre un tetto al prezzo del petrolio russo. Tra minacce di embargo, di introduzione di un tetto al prezzo del gas e al prezzo del petrolio i Paesi occidentali ricordano quel talento ...In Cina l'esercito testa nuove tecnologie come radar 3d e cani robot: la Russia guarda con interesse alla novità in vista di una possibile guerra ...