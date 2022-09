La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata disconnessa dalla rete elettrica ucraina dopo un incendio (Di lunedì 5 settembre 2022) L'ultimo reattore operativo della centrale nucleare nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe, è stato disconnesso dalla rete elettrica. Lo ha riferito il gestore statale ucraino Energoatom. "Il reattore numero 6 è... Leggi su today (Di lunedì 5 settembre 2022) L'ultimo reattore operativo delladi, occupata dalle forze russe, è stato disconnesso. Lo ha riferito il gestorele ucraino Energoatom. "Il reattore numero 6 è...

