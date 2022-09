La battaglia per fermare la piattaforma online che perseguita le persone trans (Di lunedì 5 settembre 2022) Le campagne d'odio organizzate dagli utenti del forum di estrema destra Kiwi Farms sono accusate di aver avuto un ruolo in tre suicidi Leggi su ilpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Le campagne d'odio organizzate dagli utenti del forum di estrema destra Kiwi Farms sono accusate di aver avuto un ruolo in tre suicidi

nzingaretti : Bella vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto Sindaco.… - SkySportF1 : ???? Verstappen allunga sul campionato dopo la prova di forza in Olanda???? ?? Leclerc e Perez in battaglia per la seco… - chiaragribaudo : Il salario minimo è una battaglia dei socialisti europei e del @pdnetwork. Adesso Conte e Appendino se ne appropria… - ClaudioZavatti1 : RT @Roby5917: Voglio ricordare i continui attacchi che i sostenitori del M5S hanno subìto in tv e social dal 2018 in poi. E noi siamo qua,… - Marilenapas : RT @ilpost: La battaglia per fermare la piattaforma online che perseguita le persone trans -