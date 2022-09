Kyrgios è la Marina Abramovic del tennis | un artista performativo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2014 Nickera già Nick. Una variabile della solita equazione che ilsi ostina a impalcare per i suoi talenti appena esplosi: se ha ottenuto X all’età Y, possiamo prevedere che all’età Z… Al netto di legamenti fragili o fragilità psicotiche, ovviamente. E’ un processo di estrapolazione di dati istintivo che conha fatto acqua da tutte le parti. Nel 2014 faceva tweener a capocchia. O pungeva col drop shot, come una zanzara: una somministrazione letale, dolorosa solo a cose fatte. Serviva indiscriminatamente bolidi a 230 all’ora, o coltellate underarm improvvise (il rispetto non sapeva cosa fosse, oggi la battuta da sotto è ormai sdoganata anche grazie a lui). Frustava col polso lo stesso dritto incrociato che avvilisce l’avversario, con una rotazione appena sufficiente a dirsi “dritto”. ...