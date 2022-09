Kvaratskhelia | l’agente | “Juve? Per lui meglio il Napoli Ecco come è stato scoperto”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 settembre 2022) Khvichaè la maggiore stella che luccica da inizio anno. Tutti stanno parlando di lui, per cui la redazione di Radio Goal ha intervidel calciatore Gennaro Di Nardo che afferma: “Si è ambientato benissimo pur essendo georgiano. Io però credo che il calcio sia universale: in campo non ci sono nazioni ma parla il pallone e per ora sta andando tutto bene”. Rischi? “Dicevano che un calciatore georgiano non si sarebbe potuto esprimere a certi livelli? Khvicha ha giocato in Russia e non è certo un campionato di secondo livello: c’è sempre un po’ di rischio ambientamento, ma per ora sta andando bene. Ci saranno momenti difficili, bisogna farsi trovare pronti”. Cosa migliorare? “Si sta ancora formando dal punto di vista fisico e tatticamente l’Italia può dargli tanto. Luciano Spalletti può migliorarlo anche ...