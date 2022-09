Kim | che impatto! ADL | per il coreano | ha pronto il piano per il futuro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 settembre 2022) Kim Min Jae è certamente una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il centraleè arrivato a Napoli tra lo scetticismo generale di una piazza che ancora non aveva superato l’addio di Koulibaly. Kim ha saputo, però, aspettare, attendere il suo momento. In queste prime cinque partite ha dimostrato grandissima personalità, oltre a un’ottima solidità difensiva. L’intesa con Rrahmani, probabilmente, è ancora da migliorare, ma i due hanno una buona base di partenza. Il centrale sudè stato autore anche di due reti in questo avvio di campionato. Kim Min Jae Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) ADL ha voluto chiudere subito, su di lui c’era la Premier L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizza la situazione relativa a Kim, spiegando come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si sia convinto ...