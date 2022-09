Kepa-Napoli, Tuchel svela il motivo della trattativa sfumata (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel spiega il motivo per cui la trattativa tra Kepa Arrizabalaga ed il Napoli è alla fine saltata. Tra le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico del Chelsea Thomasspiega ilper cui latraArrizabalaga ed ilè alla fine saltata. Tra le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : Chelsea, Tuchel medita il rilancio di Kepa: 'Contenti sia rimasto, è pronto per giocare': Dopo aver sfiorato il tra… - zazoomblog : Kepa-Napoli parla Tuchel: “Sono sempre stato chiaro con lui aveva una proposta” - #Kepa-Napoli #parla #Tuchel: #“S… - zazoomblog : Napoli niente Kepa. Chelsea Tuchel: 'Offerte non all'altezza' - #Napoli #niente #Kepa. #Chelsea - DRADR0 : @neapolis77 @SpudFNVPN Il napoli nella trattativa navas non ha colpe, si poteva prendere kepa - SportdelSud : ???? #AlexMeret ha continuato a lavorare con professionalità e serietà nonostante le voci di mercato. Ora è lui il t… -