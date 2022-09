Karate, l’Italia chiude la tappa di Baku di Premier League con 3 medaglie e diversi punti di domanda (Di lunedì 5 settembre 2022) Va in archivio con qualche luce e diverse ombre la tappa di Baku (Azerbaijan) della Premier League 2022 di Karate per quanto riguarda l’Italia. Da un lato, infatti abbiamo tre medaglie conquistate (anche se, purtroppo, nessuna del metallo più pregiato) mentre dall’altro troviamo diversi azzurri che hanno marcato visita. Sia ben chiaro, dopo una intensissima estate tra Giochi del Mediterraneo e World Games, non era facile rimettersi subito in carreggiata, ma è inutile girarci attorno, la spedizione italiana confidava in qualcosa di più dalla trasferta in terra azera, prima di pensare alla prossima tappa che si disputerà a Los Angeles dal 7 al 9 ottobre. Iniziamo dalle note positive. Nella giornata di ieri, quella dedicata alle finali, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Va in archivio con qualche luce e diverse ombre ladi(Azerbaijan) della2022 diper quanto riguarda. Da un lato, infatti abbiamo treconquistate (anche se, purtroppo, nessuna del metallo più pregiato) mentre dall’altro troviamoazzurri che hanno marcato visita. Sia ben chiaro, dopo una intensissima estate tra Giochi del Mediterraneo e World Games, non era facile rimettersi subito in carreggiata, ma è inutile girarci attorno, la spedizione italiana confidava in qualcosa di più dalla trasferta in terra azera, prima di pensare alla prossimache si disputerà a Los Angeles dal 7 al 9 ottobre. Iniziamo dalle note positive. Nella giornata di ieri, quella dedicata alle finali, ...

