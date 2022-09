Kabul, attentato contro l’ambasciata russa: morti e feriti (Video) (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – A Kabul violentissimo attentato di fronte all’ambasciata russa, come riporta anche Open. Kabul, esplosione e attentato: decine di morti e feriti Ciò che avviene a Kabul è un’esplosione violentissima, davanti all’ambasciata russa della città. A parlarne è proprio un’agenzia del Cremlino, Ria Novosti, che parla apertamente di “attacco kamikaze”, ma rende anche noto che l’uomo è stato ucciso dalla polizia. La persona si sarebbe lanciata contro i cancelli dell’ambasciata, mentre gli uomini delle forze dell’ordine gli sparavano. Da lì, l’esplosione. Con conseguente bilancio drammatico di morti e feriti i quali, secondo le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Aviolentissimodi fronte al, come riporta anche Open., esplosione e: decine diCiò che avviene aè un’esplosione violentissima, davanti aldella città. A parlarne è proprio un’agenzia del Cremlino, Ria Novosti, che parla apertamente di “attacco kamikaze”, ma rende anche noto che l’uomo è stato ucciso dalla polizia. La persona si sarebbe lanciatai cancelli del, mentre gli uomini delle forze dell’ordine gli sparavano. Da lì, l’esplosione. Con conseguente bilancio drammatico dii quali, secondo le ...

