Juventus, Rugani non partirà: bloccata la sua cessione (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus, in queste ultime ore di mercato sembra aver ricevuto offerte per la cessione di Rugani; ecco perché non si farà. Contro la Roma hanno giocato Bremer e Danilo difensori centrali; la scelta di mettere il terzino in un ruolo propriamente non suo è sembrato una vera e propria bocciatura per Rugani e Gatti. A questo bisogna aggiungere come, sull’ex Empoli, continuano ad esserci interessi da parte di altri club che potrebbero garantirli la possibilità di giocare con maggiore continuità. Il futuro del classe 1994, però, sembra essere ancora in bianconero; cerchiamo di capire le motivazioni. LaPresseNella passata stagione, Rugani ha avuto la possibilità di giocare con maggiore continuità a causa dei problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci; questo nuovo anno è iniziato con due panchine e la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) La, in queste ultime ore di mercato sembra aver ricevuto offerte per ladi; ecco perché non si farà. Contro la Roma hanno giocato Bremer e Danilo difensori centrali; la scelta di mettere il terzino in un ruolo propriamente non suo è sembrato una vera e propria bocciatura pere Gatti. A questo bisogna aggiungere come, sull’ex Empoli, continuano ad esserci interessi da parte di altri club che potrebbero garantirli la possibilità di giocare con maggiore continuità. Il futuro del classe 1994, però, sembra essere ancora in bianconero; cerchiamo di capire le motivazioni. LaPresseNella passata stagione,ha avuto la possibilità di giocare con maggiore continuità a causa dei problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci; questo nuovo anno è iniziato con due panchine e la ...

