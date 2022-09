Juventus, presentata la terza maglia rosa e blu (FOTO) (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus ha svelato la terza maglia. Contro la Salernitana (match in programma domenica 11 settembre allo Stadium) Vlahovic e compagni indosseranno il kit rosa e blu. “Ispirata al passato per creare il futuro”, lo slogan del club. I colori saranno fusi per creare un effetto caleidoscopico unico. La maglia è realizzata al 100% con materiali riciclati e con l’innovazione dei materiali Adidas. Noi creiamo la magia Il nostro third kit – disponibile ora @adidasfootball — JuventusFC (@Juventusfc) September 5, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Laha svelato la. Contro la Salernitana (match in programma domenica 11 settembre allo Stadium) Vlahovic e compagni indosseranno il kite blu. “Ispirata al passato per creare il futuro”, lo slogan del club. I colori saranno fusi per creare un effetto caleidoscopico unico. Laè realizzata al 100% con materiali riciclati e con l’innovazione dei materiali Adidas. Noi creiamo la magia Il nostro third kit – disponibile ora @adidasfootball —FC (@fc) September 5, 2022 SportFace.

