(Di lunedì 5 settembre 2022) Paulprosegue nel suo processo di recupero dall’infortunio che lo ha fermato a fine luglio scorso, quando rimediò una lesione al menisco laterale del ginocchio destro per cui venne scelta una terapia conservativa. Il centrocampista francese è quindi entrato nella seconda fase, che prevede, dopo il lavoro tra piscina e palestra, il ritorno al lavoro atletico sul. A rivelarlo è L’Équipe, che riporta il commento di un portavoce della, il quale ha affermato che l’ex Manchester United “domenica e oggi (lunedì) ha svolto una piccola parte di lavoro in”. SportFace.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: #Pogba si allena sul campo. #Juventus - Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - DiMarzio : #Juventus, allenamento in campo e con il pallone per il centrocampista francese ?? - CorJuve : RT @GiovaAlbanese: Qui Continassa: #Pogba si allena sul campo. #Juventus - sportface2016 : #Juventus, #Pogba torna a lavorare sul campo -

A parte, l'infermeria di casanon è poi così piena. Il portier e polacco Szczesny potrebbe rientrare già la settimana prossima. A Parigi dovrebbero esserci quasi tutti anche Rabiot, ...tutte le notizie dirientro Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Gli uomini di Juric in campo contro il Lecce per il posticipo di Serie A. Vigilia di Champions per gli uomini di Allegri: c'è il Paris Saint-Germain.Pogba e l'incubo dello stregone: la novità sconvolgente sulle accuse del fratello Mathias. Il calciatore della Juventus l'ha fatto due volte!