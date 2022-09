Juventus: Pogba si opera, ecco i nuovi tempi di recupero (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport anticipa che "oggi stesso il centrocampista francese sarà sottoposto alla meniscectomia per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. In questo modo dovrà ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport anticipa che "oggi stesso il centrocampista francese sarà sottoposto alla meniscectomia per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. In questo modo dovrà ...

GiovaAlbanese : Il test di stamattina non è andato bene: #Pogba si sta sottoponendo a intervento chirurgico. #Juventus - Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - terzino_bloccat : RT @GiovaAlbanese: Qui Continassa: #Pogba si allena sul campo. #Juventus - alessandross19 : La sosta mondiale potrebbe essere la nostra salvezza. Mercato di riparazione e più tempo per recuperare #Chiesa e… -