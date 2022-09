Juventus, massima cautela per il rientro di Chiesa: la situazione (Di lunedì 5 settembre 2022) L’emergenza infortuni in casa Juve continua a preoccupare e non accenna a fermarsi, visto che persino il rientro di Federico Chiesa appare ancora parecchio lontano. Il tecnico bianconero Max Allegri sperava, infatti, di poter contare sull’esterno della nazionale per il forcing tra campionato e coppe previsto di qui fino alla pausa per i Mondiali in Qatar. Un ulteriore opzione sugli esterni d’attacco gli avrebbe permesso di far rifiatare maggiormente, tra gli altri, anche il nuovo arrivato Angel Di Maria, ancora non al top della condizione. Juve Chiesa rientro Inizialmente, il ritorno in campo del nuovo numero 7 juventino sembrava essere stato anticipato ad ottobre. Però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa ipotesi sarebbe già stata definitivamente accantonata. L’ex Fiorentina non ha ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) L’emergenza infortuni in casa Juve continua a preoccupare e non accenna a fermarsi, visto che persino ildi Federicoappare ancora parecchio lontano. Il tecnico bianconero Max Allegri sperava, infatti, di poter contare sull’esterno della nazionale per il forcing tra campionato e coppe previsto di qui fino alla pausa per i Mondiali in Qatar. Un ulteriore opzione sugli esterni d’attacco gli avrebbe permesso di far rifiatare maggiormente, tra gli altri, anche il nuovo arrivato Angel Di Maria, ancora non al top della condizione. JuveInizialmente, il ritorno in campo del nuovo numero 7 juventino sembrava essere stato anticipato ad ottobre. Però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa ipotesi sarebbe già stata definitivamente accantonata. L’ex Fiorentina non ha ...

