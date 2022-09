Juventus, i convocati per la sfida con il Psg: Di Maria out (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di Champions League contro il Psg. A disposizione di Massimiliano Allegri non ci sarà Angel Di Maria, ancora alle prese con qualche fastidio, non al massimo della condizione. Mancherà dunque il grande ex della sfida. I convocati per la nostra prima sfida di Champions League #PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33 — JuventusFC (@Juventusfc) September 5, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Laha diramato l’elenco deiper la partita di Champions League contro il Psg. A disposizione di Massimiliano Allegri non ci sarà Angel Di, ancora alle prese con qualche fastidio, non al massimo della condizione. Mancherà dunque il grande ex della. Iper la nostra primadi Champions League #PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33 —FC (@fc) September 5, 2022 L'articolo ilNapolista.

