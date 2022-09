Juventus, Galatasaray su Bonucci. La Juventus non vuole cederlo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il difensore bianconero e nel mirino dei turchi. Bonucci, però, non sembra lascerà la Juventus almeno per ora L’8 Settembre chiuderà ufficialmente il mercato in Turchia e ancora alcune mosse in uscita sembrano poter finire per essere fatte da alcune società italiane. Tra queste possibili uscite ci sarebbe quella di Leonardo Bonucci, corteggiato dal Galatasaray L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il difensore bianconero e nel mirino dei turchi., però, non sembra lascerà laalmeno per ora L’8 Settembre chiuderà ufficialmente il mercato in Turchia e ancora alcune mosse in uscita sembrano poter finire per essere fatte da alcune società italiane. Tra queste possibili uscite ci sarebbe quella di Leonardo, corteggiato dalL'articolo

Mauro Icardi in Turchia, si fa sul serio: la situazione L'ex capitano dell'Inter, ormai corpo estraneo al PSG, potrebbe dire sì già nei primi giorni della prossima settimana.