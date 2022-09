Juventus, Allegri gelato: doccia fredda anche per i tifosi, è ufficiale (Di lunedì 5 settembre 2022) Juventus, brutta notizia per Massimiliano Allegri e per i tifosi. La decisione è definitiva: doccia fredda per i bianconeri. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro in vista della gara di esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il club bianconero, dopo gli ultimi risultati non proprio entusiasmanti in campionato, è chiamato ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 settembre 2022), brutta notizia per Massimilianoe per i. La decisione è definitiva:per i bianconeri. Ladi Andrea Agnelli è al lavoro in vista della gara di esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il club bianconero, dopo gli ultimi risultati non proprio entusiasmanti in campionato, è chiamato ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - EnricoTurcato : Alleni la Juventus e in estate hai dichiarato più volte di voler puntare allo Scudetto. E allora dopo un 2’ tempo… - tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - Aurix957 : È Di Maria che improvvisamente è sempre rotto o Allegri che lo schiera anche quando è inutile visto che facciamo 1… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | @juventusfc, la lista dei convocati di #Allegri per la sfida contro il @PSG_inside -