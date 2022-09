Juventus, Allegri: “È arrivata l’Europa che conta, su Pogba…” (Di lunedì 5 settembre 2022) Allegri Juventus- La Juventus ha svolto lavoro estenuante stamane, in vista della gara di domani contro il Psg. Per i Bianconeri, sarà il debutto ufficiale nella Uefa Champions League. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali Bianconeri, per la conferenza di rito alla vigilia del big match contro il Psg. Ha parlato dell’operazione di Pogba, che svolgerà nelle prossime giornate e degli obiettivi Europei. Ecco di seguito, le parole del mister Bianconero: SU PAREDES E DI MARIA: “Paredes e Di Maria sono straordinari, ci daranno una grande mano tecnicamente e professionalmente. Sono molto contento”. Su Luis Campos, d.s dei Parigini: “Ci sono riconoscenza e amicizia, ma al mercato ci hanno pensato Cherubini, Arrivabene e Nedved. Con Campos c’è stato ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 5 settembre 2022)- Laha svolto lavoro estenuante stamane, in vista della gara di domani contro il Psg. Per i Bianconeri, sarà il debutto ufficiale nella Uefa Champions League. L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali Bianconeri, per la conferenza di rito alla vigilia del big match contro il Psg. Ha parlato dell’operazione di Pogba, che svolgerà nelle prossime giornate e degli obiettivi Europei. Ecco di seguito, le parole del mister Bianconero: SU PAREDES E DI MARIA: “Paredes e Di Maria sono straordinari, ci daranno una grande mano tecnicamente e professionalmente. Sono molto contento”. Su Luis Campos, d.s dei Parigini: “Ci sono riconoscenza e amicizia, ma al mercato ci hanno pensato Cherubini, Arrivabene e Nedved. Con Campos c’è stato ...

tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - juventusfc : ??Allegri: «Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa. Quest'anno è la mia favorita per la vittoria… - CB_Ignoranza : Buongiorno. #DeSciglio #DiMaria #Juventus #Allegri - cici1495 : @xcamjs Allegri, per definizione, rientra in questa categoria in quanto ALLENA. Può anche non piacerti,ok, ma riman… - pccpla : RT @NicoSchira: Max #Allegri in conferenza stampa sulla vicenda #Pogba: “Paul questa mattina si è fermato e ha deciso di operarsi. Io devo… -