Juve, retroscena Zakaria: non solo il Chelsea, ci ha provato il Liverpool | Mercato (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-04 23:50:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: Una delle sorprese dell’ultimo giorno di Mercato ha riguardato la Juventus. Non con colpi in entrata, visto che l’operazione che ha portato Leandro Paredes era stata conclusa nei giorni precedenti, ma in uscita. Con due calciatori che i bianconeri sono riusciti a cedere per fare spazio all’argentino, ovvero Arthur e Denis Zakaria. Entrambi sono partiti con destinazione Premier League: il brasiliano è andato al Liverpool, lo svizzero al Chelsea. Anche se, prima dei blues, ci aveva provato proprio la squadra di Jurgen Klopp. TENTATIVO RED – Con i tanti infortuni che hanno caratterizzato l’inizio di stagione, ad Anfield sono andati alla ricerca di un nuovo centrocampista per dare un’alternativa in più ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-04 23:50:00 Calcio.com riporta quanto segue: Una delle sorprese dell’ultimo giorno diha riguardato lantus. Non con colpi in entrata, visto che l’operazione che ha portato Leandro Paredes era stata conclusa nei giorni precedenti, ma in uscita. Con due calciatori che i bianconeri sono riusciti a cedere per fare spazio all’argentino, ovvero Arthur e Denis. Entrambi sono partiti con destinazione Premier League: il brasiliano è andato al, lo svizzero al. Anche se, prima dei blues, ci avevaproprio la squadra di Jurgen Klopp. TENTATIVO RED – Con i tanti infortuni che hanno caratterizzato l’inizio di stagione, ad Anfield sono andati alla ricerca di un nuovo centrocampista per dare un’alternativa in più ...

iscorers : Juve, retroscena Zakaria: non solo il Chelsea, ci ha provato il Liverpool | Mercato - zoldan_daniele : RT @ilbianconerocom: Udogie-Juve, il retroscena sul mancato arrivo: cifre e nodo Alex Sandro, ecco perchè non è arrivato - ilbianconerocom : Udogie-Juve, il retroscena sul mancato arrivo: cifre e nodo Alex Sandro, ecco perchè non è arrivato… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Kim si è preso il #Napoli: la verità sulla clausola, il retroscena sulla #Juve e quelle 5 ore che potevano cambiare tutto ht… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, retroscena #Zakaria: non solo il #Chelsea, ci ha provato il #Liverpool -