Juve | il mercato è stato stellare ma qualcosa è mancato | ecco i punti deboli

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Cosa è mancato nel mercato stellare della Juventus - Gazzetta_it : Cosa è mancato nel mercato stellare della Juventus - Jammasrl : #Mercato Scommesse Champions League: Juve, impresa a Parigi a 8,25 su Snai. Tra le italiane parte favorito solo il… - mercato_bianco : RT @NicolaBalice: Aspettando l'inizio dell'allenamento in gruppo, intanto c'è #Pogba che lavora sul campo e con il pallone #Juve - sportli26181512 : Juve: nuove voci su Firmino del Liverpool: Secondo il Liverpool Echo, in vista del prossimo mercato di gennaio la J… -

Juventus News 24

Se quello della Juventus non è stato unstellare, poco ci manca. A guardare la rosa, tuttavia, sorgono due "ma". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Ma ilnon si ferma mai e la dirigenza lavora già agli affari del futuro. In particolare, si segnala il ritorno di fiamma per un obiettivo in attacco già seguito in estate, e che potrebbe ... Mercato Juve, «a gennaio succederà questo». L'indiscrezione Juventus, arriva la sentenza di Fabio Capello sui bianconeri ... Questa seconda stagione della fase allegriana 2.0 non è stata fin qui delle migliori. Nelle settimane di mercato ci è capitato spesso ...Alla fine, nelle ultime ore di mercato, la Juventus si è liberata di Arthur e Denis Zakaria, entrambi volati in Inghilterra per una nuova esperienza in Premier League: il brasiliano si è unito al Live ...