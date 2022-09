Juve, i convocati per il Psg: assente Di Maria (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus parte per Parigi senza Angel Di Maria . L'avvicinamento dei bianconeri alla prima giornata della fase a gironi di Champions League inizia nel peggiore dei modi, perché nella lista dei ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) Lantus parte per Parigi senza Angel Di. L'avvicinamento dei bianconeri alla prima giornata della fase a gironi di Champions League inizia nel peggiore dei modi, perché nella lista dei ...

CalcioNews24 : I convocati della #Juve per il #PSG ?? - TuttoJuve24 : PSG-Juventus, i convocati di Allegri: out Di Maria #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : PSG-Juventus, i convocati di Galtier: recuperato Vitinha, prima chiamata per Fabián Ruiz #Juventus #Juve #Allegri… - venti4ore : Champions League. I convocati della Juve per la trasferta a Parigi: out Di Maria - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, niente Di Maria contro il Psg: non recupera, fuori dai convocati #UCL #PsgJuve -