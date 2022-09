Jet privato precipita in Lettonia: a bordo c’erano quattro persone. Era partito dalla Spagna ed era diretto in Germania (Di lunedì 5 settembre 2022) Un jet privato diretto a Köln, in Germania, è precipitato a largo della città di Ventspils, in Lettonia, dopo essere entrato in modo ingiustificato all’interno dello spazio aereo svedese. Si teme che le quattro persone a bordo siano morte, ma ancora non c’è conferma. Le autorità tedesche hanno ripetutamente cercato di contattare i piloti e i passeggeri a bordo, senza nessuna risposta. Dei caccia tedeschi si erano avvicinati all’aereo per cercare di capire cosa stia succedendo. “La speranza era prendere contatto con l’equipaggio, ma non hanno visto nessuno in cabina”, aveva riferito il capo del soccorso aereo svedese, Lars Antonsson, all’agenzia TT. L’aereo era partito nel pomeriggio del 4 settembre da Jerez, nel sud ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Un jeta Köln, in, èto a largo della città di Ventspils, in, dopo essere entrato in modo ingiustificato all’interno dello spazio aereo svedese. Si teme che lesiano morte, ma ancora non c’è conferma. Le autorità tedesche hanno ripetutamente cercato di contattare i piloti e i passeggeri a, senza nessuna risposta. Dei caccia tedeschi si erano avvicinati all’aereo per cercare di capire cosa stia succedendo. “La speranza era prendere contatto con l’equipaggio, ma non hanno visto nessuno in cabina”, aveva riferito il capo del soccorso aereo svedese, Lars Antonsson, all’agenzia TT. L’aereo eranel pomeriggio del 4 settembre da Jerez, nel sud ...

