Izzo (Terzo Polo): "Aprire circoli e sezioni per contrastare l'astensionismo" Tempo di lettura: < 1 minutoSabato sera Nicola Caputo, insieme a Bepy Izzo candidato in posizione numero 2 nella lista Azione – Italia Viva (Terzo Polo) per il Senato della Repubblica, Collegio Proporzionale Caserta-Benevento-Avellino-Salerno ha incontrato gli attivisti di Italia Viva del Circolo di Torrecuso. "Alcune serate ti scaldano il cuore – ha affermato Bepy Izzo al termine dell'incontro – .Il senso di appartenenza, la comunione di idee, la militanza, la passione e poi la politica che, se vuole combattere seriamente l'astensionismo e riavvicinare di più i giovani, deve riAprire quei laboratori chiamati sezioni. Insieme a Nicola Caputo – ha spiegato Izzo – ne abbiamo parlato con gli amici di TorrecusoViva in una campagna elettorale che ...

