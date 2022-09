Its Casa Campania, Ferraro (Ance Benevento): Darà nuovo impulso al mercato del lavoro (Di lunedì 5 settembre 2022) “Crediamo fortemente nelle potenzialità degli Its soprattutto in un momento in cui lo scollamento tra domanda ed offerta di lavoro appare evidente – dichiara Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dell’Its Casa Campania in quanto riteniamo che la formula di formazione e collocamento portata avanti dallo stesso sia particolarmente idonea a creare figure professionali con conoscenze tecniche specialistiche idonee all’attuale mercato del lavoro. Plaudiamo all’importante lavoro messo in campo che ha condotto alla costituzione dell’Its Academy “Casa Campania” e siamo convinti che l’iniziativa sarà in grado di fornire nuovo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) “Crediamo fortemente nelle potenzialità degli Its soprattutto in un momento in cui lo scollamento tra domanda ed offerta diappare evidente – dichiara MarioPresidente di. Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dell’Itsin quanto riteniamo che la formula di formazione e collocamento portata avanti dallo stesso sia particolarmente idonea a creare figure professionali con conoscenze tecniche specialistiche idonee all’attualedel. Plaudiamo all’importantemesso in campo che ha condotto alla costituzione dell’Its Academy “” e siamo convinti che l’iniziativa sarà in grado di fornire...

TV7Benevento : ITS Casa Campania – ANCE Benevento nella Compagine - - beaisbored : @its__unre4ll noi e l’altro da casa: - its_miria : Sono tutti al festival di #Venezia79 e io sono a casa sul letto, con la tl intasata da Sadie Sink e Kit Connor senz… - its_miria : RT @sayrevee: Madonna sento le fan urlare da casa mia e sono a 5km fa paura sta cosa #louisTomlinsonMilano - its__chia : RT @ceciftlouis: Vai a quel concerto. Stacca la testa per quelle che ore, perché te lo meriti. Ridi come solo tu sai fare. Canta, anche se… -