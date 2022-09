ITS Casa Campania, ANCE Benevento nella compagine (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Crediamo fortemente nelle potenzialità degli ITS soprattutto in un momento in cui lo scollamento tra domanda ed offerta di lavoro appare evidente. Dichiara Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento. Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dell’ITS Casa Campania in quanto riteniamo che la formula di formazione e collocamento portata avanti dallo stesso sia particolarmente idonea a creare figure professionali con conoscenze tecniche specialistiche idonee all’attuale mercato del lavoro. Plaudiamo all’importante lavoro messo in campo che ha condotto alla costituzione dell’ITS Academy “Casa Campania” e siamo convinti che l’iniziativa sarà in grado di fornire nuovo impulso al mercato del lavoro avvicinando molti giovani ad un settore, quello della filiera ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Crediamo fortemente nelle potenzialità degli ITS soprattutto in un momento in cui lo scollamento tra domanda ed offerta di lavoro appare evidente. Dichiara Mario Ferraro Presidente di. Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dell’ITSin quanto riteniamo che la formula di formazione e collocamento portata avanti dallo stesso sia particolarmente idonea a creare figure professionali con conoscenze tecniche specialistiche idonee all’attuale mercato del lavoro. Plaudiamo all’importante lavoro messo in campo che ha condotto alla costituzione dell’ITS Academy “” e siamo convinti che l’iniziativa sarà in grado di fornire nuovo impulso al mercato del lavoro avvicinando molti giovani ad un settore, quello della filiera ...

