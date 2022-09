Italia-Ucraina oggi, orario Europei basket: canale tv, programma 5 settembre, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) A due giorni dalla sconfitta contro la Grecia (85-81), l’Italbasket torna in campo al Forum di Assago per la prima fase dell’Eurobasket 2022 affrontando questa sera l’Ucraina. Serve una vittoria ai ragazzi di Gianmarco Pozzecco per cancellare il ko di sabato sera. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Ucraina DI basket DALLE 21.00 Gli Azzurri vogliono riscattare prontamente la battuta d’arresto di 48 ore fa contro Giannis Antetokoumpo e soci, mostrando l’orgoglio nel finale di match dopo aver rimontato anche dal -13. Non sono bastati un Simone Fontecchio da 26 punti ed un Achille Polonara da doppia doppia (14 punti e 12 rimbalzi) per provare a tentare il colpaccio contro la Nazionale ellenica, rimediando la prima sconfitta dopo aver battuto all’esordio l’Estonia per 83-62. basket, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) A due giorni dalla sconfitta contro la Grecia (85-81), l’Italtorna in campo al Forum di Assago per la prima fase dell’Euro2022 affrontando questa sera l’. Serve una vittoria ai ragazzi di Gianmarco Pozzecco per cancellare il ko di sabato sera. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.00 Gli Azzurri vogliono riscattare prontamente la battuta d’arresto di 48 ore fa contro Giannis Antetokoumpo e soci, mostrando l’orgoglio nel finale di match dopo aver rimontato anche dal -13. Non sono bastati un Simone Fontecchio da 26 punti ed un Achille Polonara da doppia doppia (14 punti e 12 rimbalzi) per provare a tentare il colpaccio contro la Nazionale ellenica, rimediando la prima sconfitta dopo aver battuto all’esordio l’Estonia per 83-62., ...

