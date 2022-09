Italia-Romania calcio femminile in tv: orario Qualificazioni Mondiali 2023, programma, probabili formazioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il netto 8-0 inflitto alla Moldovia pochi giorni fa, l’Italia tornerà in campo domani per la sfida contro la Romania nella decima e ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Si giocherà alle 18:30 a Ferrara e di certo lo spettacolo non mancherà. Le ragazze di Milena Bertolini arrivano a questo match con l’obiettivo di vincere per terminare il girone G in prima posizione, così da poter qualificarsi direttamente ai Mondiali 2023 (in questo momento le azzurre si trovano in vetta a a +2 sulla Svizzera e sono dunque padrone del proprio destino). All’andata finì con il 5-0 dell’Italia, vedremo se le nostre portacolori riusciranno a concedere il bis. Le partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport+HD e in diretta streaming su RaiPlay. ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il netto 8-0 inflitto alla Moldovia pochi giorni fa, l’tornerà in campo domani per la sfida contro lanella decima e ultima giornata delleai. Si giocherà alle 18:30 a Ferrara e di certo lo spettacolo non mancherà. Le ragazze di Milena Bertolini arrivano a questo match con l’obiettivo di vincere per terminare il girone G in prima posizione, così da poter qualificarsi direttamente ai(in questo momento le azzurre si trovano in vetta a a +2 sulla Svizzera e sono dunque padrone del proprio destino). All’andata finì con il 5-0 dell’, vedremo se le nostre portacolori riusciranno a concedere il bis. Le partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport+HD e in diretta streaming su RaiPlay. ...

AzzurreFIGC : ?? La classifica del nostro girone ad una giornata dal termine ?? Martedì Italia-Romania a #Ferrara??… - AzzurreFIGC : ?? Qualificazioni mondiali: al via la vendita dei biglietti per Italia-Romania?? ?? Martedì 6 settembre ?? ‘Paolo Ma… - lore_tura : RT @Beaoh11: La gente non si rende conto di quanti miliardi vengano rubati con il raddoppio delle bollette in un paese come l'Italia, sono… - VincenzoVentri4 : @soloioenessuno Io non denigro rdc dico solo che è stato dato a carcerati rumeni in Romania e dei tunisini che vivo… - FsSenni : RT @Beaoh11: La gente non si rende conto di quanti miliardi vengano rubati con il raddoppio delle bollette in un paese come l'Italia, sono… -