Italia-Grecia | Semifinale Europei pallanuoto femminile 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il torneodeglidi, ina Spalato, in Croazia, proseguirà mercoledì 7 settembre: previste nel pomeriggio le semifinali per il 5° posto, poi in serata si giocheranno le due semifinali. L’, che ha battuto la Croazia nei quarti, sfiderà la, che ha estromesso Israele, alle ore 20.30. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito ildell’con l’della sfida delle semifinali....

Eurosport_IT : UN CUORE ENORME DELL'ITALIA NON BASTA ?? Gli Azzurri ci mettono l'anima e nel finale provano ad agguantare la Greci… - LiaCapizzi : Scusa Giannis, tu sei un Dio (e ti vogliamo tutti un gran bene) ma il nostro MVP di Italia-Grecia è solo uno: SIM… - M5S_Europa : GRECIA +22,5% FRANCIA +33,9% GERMANIA +33,6% E l’ITALIA? solo +0,3% ?? Anche nel 2021 ???? è fanalino di coda fra i… - nonnagri : @Maurizi96745767 @PaulLamanski @monicaguerzoni Quale programma? QUALE PROGRAMMA? QUALE AGENDA? l'unico programma er… - sportli26181512 : Europei pallanuoto femminile, Italia-Croazia 16-8: il Setterosa è in semifinale: Le azzurre di Carlo Silipo raggiun… -

Vale un posto per gli ottavi di finale di Eurobasket 2022- Ucraina . Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro la, guidati da un superlativo Simone Fontecchio. Il neo acquisto della squadra NBA Utah Jazz ha tenute vive le speranze dell'...In semifinale l', che ha già migliorato il risultato degli ultimi due Europei (non arrivava in semifinale dal 2016), affronterà o lao Israele . Il match è in programma mercoledì alle 20.Vale un posto per gli ottavi di finale di Eurobasket 2022 Italia-Ucraina. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Grecia, guidati da un superlativo Simone Fontecchio. Il neo acquisto della..BASKET, EUROPEI 2022 - Dopo la sconfitta di sabato sera contro la Grecia, l'Italbasket cerca di risollevare la testa affrontando l'Ucraina ...