Italia-Francia volley, Mondiali 2022: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Sarà una super sfida. L’Italia ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. La compagine allenata da Ferdinando De Giorgi ha sofferto non poco contro Cuba, ma è riuscita a spuntarla per 3-1. E così gli incroci del tabellone hanno previsto che nei quarti si venisse a creare un incontro da brividi tra i campioni d’Europa in carica e i campioni olimpici della Francia. La selezione transalpina, infatti, si è imposta stasera al termine di una partita palpitante contro il Giappone per 3-2. Un epilogo al tie-break favorevole ai ragazzi di Andrea Giani che mercoledì 7 settembre (ore 17.30) affronteranno gli azzurri. La selezione del Bel Paese dovrà elevare il proprio livello per spuntarla contro una selezione che, pur un po’ sprecona nell’ultimo incontro con i ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Sarà una super sfida. L’ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale deidimaschile. La compagine allenata da Ferdinando De Giorgi ha sofferto non poco contro Cuba, ma è riuscita a spuntarla per 3-1. E così gli incroci del tabellone hanno previsto che nei quarti si venisse a creare un incontro da brividi tra i campioni d’Europa in carica e i campioni olimpici della. La selezione transalpina, infatti, si è imposta stasera al termine di una partita palpitante contro il Giappone per 3-2. Un epilogo al tie-break favorevole ai ragazzi di Andrea Giani che mercoledì 7 settembre (ore 17.30) affronteranno gli azzurri. La selezione del Bel Paese dovrà elevare il proprio livello per spuntarla contro una selezione che, pur un po’ sprecona nell’ultimo incontro con i ...

- Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - syou12831475 : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il Giappone ci prova, non chiude un match ball e alla fine è.... Italia-Francia... Mercoledì attacco alla…